Токио, , 15:45 — REGNUM Премьеру аниме-фильма Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 января сообщает «Мир Фантастики».

Изначально картина должна была выйти в кинотеатрах 23 января 2021 года. Новая дата премьеры пока не сообщается.

Напомним, Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time — это четвёртый и финальный фильм из серии Rebuild of Evangelion. Этот проект представляет собой ремейк оригинального сериала «Евангелион» 1995 года.

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