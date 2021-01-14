Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин после почти 15 лет работы в этой должности подал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом 14 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Заявление об увольнении Александр Колякин подал 14 января в комитет по культуре, которому подведомствен городской музей. Как стало известно агентству, нового руководителя музея «культурное» ведомство Смольного выберет к следующей неделе.

Александр Колякин возглавил Государственный музей истории Санкт-Петербурга в 2006 году. Именно он руководил крупным проектом по реконструкции инженерного оборудования и благоустройства территории Петропавловской крепости.

На большей части территории крепости впервые с послевоенного периода была осуществлена полная замена всех инженерных коммуникаций: водопровода, тепловых сетей, канализации, электроснабжения, телефонных сетей. Было выполнено благоустройство территории Алексеевского равелина, участков, прилегающих к Васильевской, Екатерининской, Никольской куртинам. Благодаря этому созданы комфортные условия пребывания туристов в Петропавловке. В филиалах музея открылись входные зоны.

Александр Колякин имеет государственные награды, среди которых медаль «В память 850-летия Москвы», медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», ордена Православной русской церкви Святого Благоверного Даниила Московского II и III степени, почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Кандидат экономических и философских наук.