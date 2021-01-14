Токио, , 14:05 — REGNUM В сети появился новый трейлер анимационного фильма «Ая и ведьма» от японской студии Ghibli. Его опубликовали 13 января на YouTube-канале сервиса HBO Max.

Из трейлера стало известно, что премьера фильма состоится уже 5 февраля 2021 года. Он будет доступен на сервисе HBO Max, а в кинотеатрах выйдет только весной.

Режиссёром «Аи и ведьмы» выступил Горо Миядзаки — популярный японский мультипликатор и сын Хаяо Миядзаки, основателя студии Ghibli. Картина расскажет о девочке, которую удочеряет коварная ведьма.