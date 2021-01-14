Минск, , 13:49 — REGNUM В Белоруссии в возрасте 97 лет скончался известный художник Леонид Щемелов. Об этом 14 января сообщили на странице Белорусского союза художников в Facebook.

Народный художник Белорусской ССР скончался 14 января после тяжелой болезни. «Ушел из жизни известный белорусский художник, легенда национального искусства, а с ним — целая эпоха», — говорится в сообщении.

Леонид Щемелов родился 5 февраля 1923 года. Ветеран Великой Отечественной войны окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт.

Картины художника можно встретить в Третьяковской галерее и художественных музеях Белоруссии. Работы Щемелова экспонировались на выставках советских художников во многих странах.