Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга решили ослабить ограничение по заполняемости театральных залов, чтобы помощь этой сфере культуры. С предстоящей субботы, 16 января, заполняемость театральных залов может составлять 50% от числа посадочных мест.

6 Мариинский 2 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Соответствующее изменение внёс в «антиковидное» постановление Смольного № 121 губернатор Александр Беглов.

В настоящее время, с декабря 2020 года, действует лимит в 25% заполняемости залов.

«При этом ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, продолжает действовать по 31 января», — уточнили в Смольном.

Напомним, после новогоднего локдауна, продолжавшегося восемь дней, театры в Петербурге открылись 7 января и уже представили ряд интересных постановок.