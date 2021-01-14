Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ готовится к открытию новый виртуальный концертный зал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он оборудован на базе Национальной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».

"В 2019 году проект «Виртуальный концертный зал» Национальной библиотеки Бурятии успешно прошел конкурсный отбор среди заявок субъектов Российской Федерации», — отметили в правительстве.

На реализацию проекта республика получила из федерального бюджета 1 млн рублей. На эти средства конференц-зал библиотеки был оборудован большим экраном и современной стереосистемой.

Открытие зала состоится 18 января с концерта пианиста Дмитрия Маслеева. Как отмечается, билеты продавались с учётом «ковидных» ограничений, поэтому помещение будет заполнено не более, чем на 30%. Кроме того, все посетители обязаны быть в масках.