Токио, , 08:02 — REGNUM Любителям аниме и манги очень понравился трейлер будущего научно-фантастического сериала «Нулевой Эдем». Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

Ролик был опубликован 13 января 2020 года, издание отметило, что фанаты манги были «поражены его качеством» и стали публиковать в соцсетях восторженные отзывы. Автор статьи написал, что это, конечно, большой успех студии JC Staff, которую некоторые фанаты ранее ранее критиковали за адаптацию того же «Ванпанчмен» и хвалили за «Хвост феи». При этом он отметил, что реакция поклоников на трейлер не говорит о том, что им обязательно понравится сам сериал.

Напомним, комикс Нулевой Эдем мангака Хиро Машима выпускает с июня 2018 года. Сюжет манги рассказывает о том, как однажды всех роботов тематического парка развлечений поражает неизвестный вирус, из-за чего они начинают считать людей врагами. Трём главным героям приходится спасаться бегством, в итоге они отправляются в космос на поиски приключений.

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