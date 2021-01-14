Нью-Йорк, США, , 01:24 — REGNUM Amazon опубликовала официальный синопсис своего будущего масштабного сериала «Властелин колец». Об этом 13 января сообщил портал The One Ring.

Создатели шоу сообщили, что впервые на экранах появятся герои так называемой «Второй эпохи Средиземья» и дали понять, что события сериала будут происходить за тысячи лет до тех, о которых рассказывается в романе «Хоббит» и саге «Властелин колец».

Продюсеры добавили, что зрители вернутся в эпоху, когда «создавались великие державы, королевства шли к славе и превращались в руины», людям, которые вряд ли стали бы героями, приходилось проходить испытания, «надежда висела на тончайших нитях», а «величайший злодей» книг Толкина угрожал покрыть весь мир тьмой.

В центре повествования будет находиться группа персонажей, членами которой будут как совершенно новые герои, так и уже знакомые поклонникам романов Толкина.

Издание предположило, что, таким образом, вполне возможно, что в основу сериала ляжет книга Джона Толкина «Сильмариллион», которая была опубликована после смерти писателя.

Напомним, Amazon планирует вложить в производство «Властелина колец» около $1 млрд, что должно сделать шоу самым масштабным проектом в истории в индустрии. Ожидается, что всего будет выпущено пять сезонов, каждый из которых будет состоять из 8 или 10 эпизодов.

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