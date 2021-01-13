Лос-Анджелес, США, , 23:25 — REGNUM Том Холланд подтвердил информацию о том, что первый трейлер его нового фильма «Черри» выйдет завтра, 14 января. Публикацию актёр разместил 13 января на своей странице в Instagram.

Холланд выложил несколько фотографий, на которых он запечатлён в образе главного героя картины. Ожидается, что её премьера состоится на потоковом сервисе Apple TV Plus в марте 2021 года после ограниченного показа в кинотеатрах.

В качестве режиссёров проекта выступили Джо и Энтони Руссо, ранее работавшие с Холландом над созданием кинокомиксов Marvel. В основу «Черри» лёг одноимённый автобиографический роман отставного армейского врача Нико Уокера, который в результате развития посттравматического расстройства получил наркотическую зависимость и стал грабить банки.

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