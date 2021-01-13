Париж, , 21:14 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что считает «безответственными» любые попытки назвать точную дату открытия культурных заведений в стране. Об этом в среду, 13 января, сообщает France Info.

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Во время своего выступления в верхней палате парламента Франции — Сенате — министр заявила, что считает «абсолютно безответственными» попытки назвать точную дату открытия театров, кинотеатров и музеев в условиях пандемии коронавируса.

«Мы работаем над созданием модели постепенного открытия учреждений культуры, чтобы нам не приходилось каждый раз сталкиваться с выбором: открывать заведение или же оставить его закрытым», — пояснила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 января глава Научного совета при правительстве Франции и ответственный за проведение вакцинации от вируса SARS-CoV-2 Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что страна сможет выйти из санитарного кризиса «в районе сентября 2021 года».

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