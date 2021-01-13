Лондон, , 15:31 — REGNUM Британский актёр Лиам Нисон хотел бы сняться в сериале «Оби-Ван» для сервиса Disney +. Об этом он рассказал в интервью изданию Collider, опубликованном 13 января.

Актёр заявил, что не отказался бы снова сыграть Квай-Гона Джинна в сериале про Оби-Вана Кеноби — например, появившись в одном из воспоминаний персонажа. Однако Нисон признался, что в прошедшие годы не следил за судьбой франшизы «Звёздные войны».

Напомним, сериал про Оби-Вана Кеноби должен выйти на сервисе Disney Plus в 2022 году. К своим ролям в шоу вернутся Юэн Макгрегор (Оби-Ван) и Хейден Кристенсен (Энакин Скауйокер).