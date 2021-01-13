Нововоронеж, Воронежская область, , 14:25 — REGNUM Стартовая цена арт-объекта «Алёнка», которая изначально была установлена в Нововоронеже, но затем демонтирована, составит один миллион рублей. Торги состоятся в начале февраля.

Владелец арт-объекта Владимир Пилипенко сообщил «Вести-Воронеж», что онлайн-торги будут организованы на площадке Российского аукционного дома, заявки начнут принимать уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуру «Алёнки» как легендарной основательницы села Новая Алёновка, на месте которого был основан Нововоронеж, установили 18 декабря. За считанные часы фигура получила общероссийскую известность и стала мемом. Однако уже 21 декабря, власти города, не выдержав такого «хайпа», «Алёнку» демонтировали. Новую фигуру в классическом стиле городу пообещали установить летом. А арт-объект, на который после демонтажа поступили десятки заявок из разных городов, решили продать.