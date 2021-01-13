Лос-Анджелес, США, , 12:29 — REGNUM В фильме «Форсаж 9» героиня Хелен Миррен впервые сядет за руль. Об этом 12 января сообщил портал ComicBook.

Вин Дизель, исполнитель главной роли в картине, рассказал, что Магдалина Шоу (героиня Миррен) покажет свои водительские навыки в новой части «Форсажа». Вероятно, ей уделят один из эпизодов с погоней.

Напомним, «Форсаж 9» должен выйти в кино весной 2021 года. Премьера картины несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса.

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