Лос-Анджелес, США, 13 января 2021, 12:29 — REGNUM В фильме «Форсаж 9» героиня Хелен Миррен впервые сядет за руль. Об этом 12 января сообщил портал ComicBook.
Вин Дизель, исполнитель главной роли в картине, рассказал, что Магдалина Шоу (героиня Миррен) покажет свои водительские навыки в новой части «Форсажа». Вероятно, ей уделят один из эпизодов с погоней.
Напомним, «Форсаж 9» должен выйти в кино весной 2021 года. Премьера картины несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса.
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