Нью-Йорк, США, 13 января 2021, 12:24 — REGNUM Американский художник Ник Дерингтон показал, как будет выглядеть новый костюм Бэтмена в комиксах издательства DC. Об этом 12 января сообщил портал ComicBook.
https://twitter.com/NickDerington/status/1349101829959766016
Художник показал сразу две версии костюма известного супергероя, которые появятся в комикс-событии DC Future State. Стоит отметить, что в этой истории плащ Бэтмена будет носить не Брюс Уэйн, а Тим Фокс — его преемник.
Напомним, сейчас в производстве находится новый фильм о Бэтмене от режиссёра Мэтта Ривза. Главную роль в нём исполнит британский актёр Роберт Паттинсон.
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