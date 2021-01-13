Лос-Анджелес, США, , 12:19 — REGNUM В версии фильма «Лига справедливости» от Зака Снайдера появится супергерой Марсианский охотник. Об этом 12 января сообщило издание Collider.

О появлении Марсианского охотника в картине рассказал актёр Гарри Ленникс, который сыграл его «человеческую версию». Этот персонаж также появлялся в фильмах «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена», однако там о способностях героя умалчивали.

Напомним, Марсианский охотник — это инопланетянин и супергерой из комиксов издательства DC. Для маскировки на Земле он может принимать облик человека.

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