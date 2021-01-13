Москва, , 12:13 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного художника СССР Валентина Сидорова.

«Валентин Михайлович был уникальным художником, одним из ярких представителей отечественной реалистической школы, непревзойдённым мастером пейзажа», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Премьер-министр отметил, что успех и признание пришли к Валентину Сидорову как заслуженная награда за многолетний труд и особый дар, умение с помощью изобразительного искусства передавать красоту родной природы, самобытность русских деревень, переживания военного поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров ушел из жизни 9 января после продолжительной болезни. Ему было 92 года.

Среди работ Сидорова, получившего известность как пейзажный и жанровый художник, «Плывут над землей облака», «Потянулись птицы к югу» и др.

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