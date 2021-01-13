Новосибирск, , 11:09 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) расторг контракт с известной в Грузии прима-балериной, руководителем балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета Нино Ананиашвили. Она должна была возглавить балетную труппу НОВАТа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее руководство новосибирского театра приостановило действие контракта из-за преждевременного появления информации о назначении в СМИ.

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«В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключённого контракта по соглашению сторон», — уточнили и в Оперном театре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство театра заявило, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы.