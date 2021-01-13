Лос-Анджелес, США, , 10:52 — REGNUM Энтузиаст по имени Махмут Акай выпустил новый короткометражный фильм «Кафе Грей» по мотивам комиксов о Людях Икс. Ролик был опубликован на YouTube-канале начинающего режиссёра 12 января.

В фильме показано, как Джин Грей выходит из-под контроля в небольшой кофейне и пытается убить нескольких человек силой мысли. Главную роль в проекте исполнила американская актриса Скаут Тейлор-Комптон.

Ранее Махмут Акай уже выпускал короткометражный фильм по вселенной Людей Икс. Он назывался «Близкое бритьё» и был посвящён Росомахе.

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