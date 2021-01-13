Магадан, Магаданская область, , 09:03 — REGNUM В Магадане в рамках национального проекта «Культура» построят Центр культурного развития (ЦКР). Он будет расположен рядом со школой №29 в микрорайоне «Строитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Общая стоимость объекта в два этажа площадью около 1,6 тысяч кв. метров обойдётся бюджетам почти в 400 млн рублей.

В настоящее время готова проектно-сметная документация, как и положительное заключение Госэкспертизы на строительство. Планируется, что с окончанием зимнего сезона строители приступят к работе.

В Центре культурного развития сделают многоцелевые зрительные залы, универсальное выставочное пространство, помещения для занятий художественным и декоративно-прикладным творчеством, вокальным искусством, танцевальные классы, раздевалки, душевые. Также будут созданы условия для комфортного пребывания и передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Магаданской области нет подобных центров, причем не только с точки зрения наполнения, но и со стороны архитектурного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Хабаровском крае начнётся строительство центра культурного развития, соглашение об этом подписали региональное правительство и Минкульт РФ.