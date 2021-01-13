Саратов, , 09:17 — REGNUM В Саратовской области из-за сложной эпидемической обстановки еще в марте 2020 года областные театры, филармонии, дома культуры и цирки приостановили свою деятельность. С 14 января текущего года при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора они смогут возобновить свою деятельность. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Согласно документу, заполняемость зрительного зала не должна превышать 30% от общего количества мест. На спектакли и концерты запрещен доступ организованным группам несовершеннолетних до 16 лет. Артисты в связи с пандемией выступали все это время в онлайн-формате. Теперь есть возможность представить новые спектакли зрителям, но, не пренебрегая правилами безопасности. Министерству культуры поручено контролировать данный вопрос.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце 2020 года в Саратове в рамках нацпроекта «Культура» завершили капитальный ремонт театра кукол «Теремок». В нем обновили сцену, инженерные коммуникации, установили новую вентиляцию, противопожарную систему, в зрительном зале появились удобные кресла и высококачественные звукопоглощающие панели. Строители также укрепили фундамент, провели кровельные и фасадные работы.

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