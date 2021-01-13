Новосибирск, , 05:33 — REGNUM Согласно ежегодному исследованию, которое совместно проводят журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», Новосибирская область заняла 15 место, улучшив показатели по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает «Туристический портал Новосибирской области».

Отмечается, что исследование посвящено развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

При составлении рейтинга оценивались уровень развития туротрасли и гостиничной инфраструктуры, её доходность и вклад в экономику, уровень развития санаторно-курортного комплекса, популярность региона у иностранцев, уровень преступности, интерес к региону в интернете как к месту отдыха и так далее.

Уточняется, что на протяжении нескольких лет Новосибирская область сохраняет свои позиции в ТОП-20 самых привлекательных для путешествий регионов России.