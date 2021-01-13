Тегеран, , 07:56 — REGNUM 12 января министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али-Асгар Мунесан заявил, что страна достигла соглашения с Ираком о реставрации иранского древнего памятника эпохи Сасанидов Так-Э-Касра в Ктесифоне (Ирак). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мунесан объявил в интервью журналистам IRNA, что из-за исторической значимости памятника эпохи Сасанидов иранские официальные лица провели переговоры с вице-президентом и руководителем Организации бюджетного планирования (BPO) Мохаммад-Бакер Нобахтом и получили его разрешение на получение средств из государственного бюджета.

«В настоящее время BPO планирует оценить запрошенный бюджет и передать его для этой цели организации культурного наследия, ремесел и туризма», — сказал он.

По словам иранского чиновника, прошение было направлено в Организацию бюджетного планирования 9 января. Ожидается, что эксперты по археологии получат необходимые средства и проведут ряд встреч с заинтересованными иракскими официальными лицами.

Отвечая на вопрос о предполагаемых затратах на реставрацию памятника, Мунесан заявил, что по первоначальным оценкам все затраты составят около 600 000 долларов.