Лос-Анджелес, США, , 03:49 — REGNUM Сюжет будущего сериала Marvel «Вандавижен» раскроет секрет происхождения Моники Рамбо. Об этом 13 января сообщил портал Screen Rant.

Об этом журналистам рассказала актриса Тейона Пэррис. Она заявила, что поклонники киновселенной Marvel намного больше узнают о Монике, а также о том, чем она занималась после событий, показанных в фильме «Капитан Марвел».

«Я могу сказать, что в ходе «Вандавижен» мы узнаем больше о Монике и о том, кто она такая, и понаблюдаем за развитием ее истории», — сказала Пэррис, добавив, что эта история взволнует фанатов и что они в итоге останутся ей довольны.

Напомним, в комикс-вселенной Marvel Моника Рамбо является дочерью Марии Рамбо — подруги Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел). В кинокомиксе «Капитан Марвел» её роль исполнили молодые актрисы Акира Акбар и Азари Акбар. Тейона Пэррис сыграет этого персонажа в шоу «Вандавижен».

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