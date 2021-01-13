Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Телеканал AMC выложил в сеть тизер-трейлер шести новых эпизодов сериала «Ходячие мертвецы». Ролик был опубликован 13 января на YouTube-канале Walker Grimes.

Новые серии AMC начнёт показывать с 28 февраля 2021 года. В тизере поклонники шоу могут видеть знакомых героев и слышать их размышления по поводу грядущих событий.

Ранее стало известно, что 11 сезон «Ходячих мертвецов» станет последним. В декабре 2020 года режиссёр проекта Розмари Родригес намекнула, что первый полнометражный фильм про приключения Рика Граймса может выйти на экраны в 2021 году.

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