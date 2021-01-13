Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Менеджер Чака Норриса опроверг слухи о том, что известный актёр участвовал в захвате здания Конгресса США, который имел место 6 января 2021 года. Об этом 13 января сообщил портал The Wrap.

Представитель актёра заявил, что во время этих событий Норрис вместе со своей семьёй находился в штате Техас (США) на принадлежащем ему стрельбище. Он отметил, что на опубликованном в сети снимке, на котором голливудская звезда якобы обнимается со сторонником Дональда Трампа, в действительности запечатлён не актёр, а его двойник.

«Это не Чак Норрис, подражатель похож на него, хотя Чак намного красивее», — заявил менеджер актёра журналистам.

https://twitter.com/NunesDrag/status/1348808151454375936

Стоит отметить, что многие пользователи сети решили, что на фотографии действительно запечатлён Чак Норрис. Поклонники актёра обратили внимание, что у Норриса зелёный цвет глаз, а у человека на фото глаза более тёмные.

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