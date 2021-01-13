Нью-Йорк, США, , 02:55 — REGNUM Мэттью МакКонахи покинул проект сериала «Искупитель» продюсера и сценариста Ника Пиццолатто. Об этом 13 января сообщил журнал Variety.

Издание отмечает, что, таким образом, производство шоу поставлено на паузу и телеканал FX больше не занимается его продвижением. Представители Пиццолатто, МакКонахи и FX пока не дали комментариев по поводу этой информации.

FX анонсировал сериал «Искупитель» в январе 2020 года. Мэттью МакКонахи должен был исполнить в нём главную роль, кроме того, он должен был выступить в качестве одного из исполнительных продюсеров. В основу шоу должен лечь роман Патрика КоулманаThe Churchgoer («Прихожанин»).

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