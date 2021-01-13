Лос-Анджелес, США, , 02:40 — REGNUM Продюсер, режиссёр и сценарист Сэм Эсмейл снимет для телеканала ABC новую многосерийную криминальную драму «Преступные действия» (Acts of Crime). Об этом 12 января сообщил журнал Variety.

Реализацией проекта шоу с сентября 2020 года занимается Walt Disney Television. Пока нет информации о сюжете сериала, но кинокомпания заявила, что «Преступные действия» станут «уникальным поворотом» в жанре. Должности продюсера, режиссёра и сценариста проекта также займёт Чед Гамильтон («Комета», «Расставание на свадьбе»).

Зрители знают Сэма Эсмейла по таким проектам, как «Мистер Робот», «Возвращение домой», «Комета» и другим. В 2019 году он основал собственную продюсерскую компанию Esmail Corp.

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