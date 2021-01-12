Лос-Анджелес, США, , 23:26 — REGNUM Права на показ будущего фантастического боевика «Война будущего», главную роль в котором исполнит Крис Пратт, пытаются купить онлайн-кинотеатры. Об этом 12 января сообщил портал Deadline.

Издание отмечает, что, по сообщениям инсайдеров, фильм получился отличным, Пратт сыграл очень хорошо и потоковые сервисы проявляют к этой картине большой интерес. Их представителям «Войну будущего» показали в минувшие выходные (9−10 января 2020). Автор статьи написал, что, похоже, в процессе переговоров главную роль играет кинокомпания Skydance, а не Paramount.

Стоит отметить, что ранее Skydance продала Amazon Prime право эксклюзивного показа картины «Без жалости» (Without Remorse) с Майклом Бакари Джорданом. Кроме того, кинокомпания также продала Apple TV Plus право показа анимационных фильмов «Заколдованная» (Spellbound) и «Удача» (Luck).

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