Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Netflix сообщил о растущей популярности сериала «Кобра Кай» про единоборства. Публикация была размещена 12 января на Twitter-странице потокового сервиса.

Компания сообщила, что согласно прогнозам в первые четыре недели после премьеры третьего сезона сериала его аудитория вырастет на более, чем 41 млн семей. Онлайн-кинотеатр также отметил, что, таким образом, по состоянию на сегодня три сезона «Кобра Кай» посмотрят около 73 млн семей.

https://twitter.com/netflix/status/1349053533841068032

Напомним, премьера третьего сезона «Кобра Кай» состоялась 8 января 2021 года. Шоу представляет собой продолжение фильма «Каратэ-пацан», который вышел на экраны в 1984 году. Изначально сериал показывал сервис YouTube Premium, однако впоследствии его выкупил Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса «Джуманджи» снимется в шоу «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»