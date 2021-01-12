Москва, 12 января 2021, 20:15 — REGNUM Знаменитая поэтесса Юнна Мориц написала стихотворение о том, как совокупный Запад пытается «стереть Россию в порошок». Стихотворение размещено на ее странице Вконтакте 12 января.
Противоядье
Талант мой сдох, а я сошла с ума,
Вы правы, вашей правоты избыток —
Он там, где тайно польская тюрьма
Сдана внаём Америке для пыток,
Где пленных топят, истязают, бьют
Высоковольтным током на допросах,
Где изверг — правосудья абсолют,
Америка для Польши — божий посох!..
Кто виноват?.. Россия. Всем — салют!
Талант мой сдох, а я сошла с ума,
Вы правы, вашей правоты громада —
Белград и бомбы «С Пасхой!» Для письма
Такого — сколько сатанизма надо?..
И ваша правота видна насквозь,
Где жгут людей в Одессе ваши твари,
Где жгут наверняка, не на авось,
Где их достреливают, если удалось
Им выпрыгнуть из окон на пожаре, —
Мои мозги разносит вкривь и вкось:
Людей зажарив, смачно вы поржали!
Кто виноват?.. Россия, вражья ось!
Талант мой сдох, а я сошла с ума,
Зато у вас — того ума палата,
Где грандиозной мысли закрома:
Всегда, во всём — Россия виновата!
За этой мысли бешеный успех
Заплатят вам на западном базаре, —
Всегда, во всём — Россия хуже всех,
А лучше всех — американский смех,
Когда Каддафи зверски растерзали!
Талант мой сдох, а я сошла с ума,
В печёнках вашей грандиозной мысли
Россия — это вражеская тьма,
Где, кроме ваших, все мозги прокисли, —
Стереть Россию надо в порошок,
Забыть такое адское исчадье!
Надеюсь, что ужасный мой стишок —
Прекрасное от вас противоядье.