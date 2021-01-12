Волгоград, , 14:57 — REGNUM Дом детства с современным кукольным театром появится в Волгограде в 2023 году. Он расположится в бывшем кинотеатре «Победа», который полностью реконструируют для этих целей. Установочное совещание на площадке провёл 12 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

В новом учреждении культуры разместятся кукольный театр, творческие детские кружки и студии. В здании запланированы три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций на 80 мест и многофункциональный на 100. Подготовительные работы на объекте уже завершены. В 2021 году подрядчик демонтирует изношенные конструкции, проложит инженерные системы, начнёт внутреннюю отделку помещений, также будет обновлено кровельное покрытие.

«Мы приступили к решению одной из сложных задач — созданию современного кукольного театра. Внутри будет делаться всё практически заново. Мы с вами так же начинали в 2014 году работы по возрождению Дворца пионеров. В 2023 году — в год 80-летия Победы в Сталинградской битвы — кукольный театр должен дать первое представление для маленьких посетителей и их родителей. Мы готовим не просто театр, а детский театр развития», — сказал губернатор.

Сейчас кукольный театр в Волгограде располагается в небольшом помещении бывшей столовой, при этом ежегодно даёт свыше 500 спектаклей, которые посещают более 50 тысяч зрителей. Новый Дом детства станет частью уникального кластера, а сохранённый облик объекта культурного наследия будет максимально модернизирован.