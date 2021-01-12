Москва, , 14:43 — REGNUM Российский журнал «Мир Фантастики» установил новый рекорд по краудфандинговым сборам среди печатных СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января сообщают в пресс-службе издательства Hobby World.

Третья крауд-кампания по подписке на «Мир Фантастики» собрала 8,6 млн рублей. Помимо получения всех выпусков журнала в течение года вкладчики также бесплатно получат локализованную версию французского комикса об истории научной фантастики La Science Fiction, подготовленного знаменитым издательством Les Humanoïdes associés («Инкал», «Метабароны»).

Напомним, журнал «Мир Фантастики» был основан в 2003 году Николаем Пегасовым в рамках издательского дома «ТехноМир». В 2018 году его выкупил издательский холдинг «Мир Хобби».