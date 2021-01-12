Нью-Йорк, США, , 11:35 — REGNUM Глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что кинокомикс «Дэдпул 3» станет частью киновселенной Marvel. Об этом 11 января сообщило издание Collider.

Продюсер также отметил, что из-за перехода в киновселенную Marvel картина не потеряет своего «взрослого» возрастного рейтинга. По его словам, сьёмки не начнутся в этом году — на производственный график повлияла пандемия коронавируса и загруженное расписание Райана Рейнольдса.

Напомним, «Дэдпул» — это серия кинокомиксов об одноимённом персонаже комиксов издательства Marvel. Дистрибьюцией первых двух частей занималась компания 20th Century Fox — ещё до сделки с Disney.

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