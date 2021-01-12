Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM Компания Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Об этом 11 января сообщило издание Variety.

Теперь картина выйдет на больших экранах только 8 октября 2021 года. Перенос связан с последствиями пандемии и тем, что далеко не все зрители готовы полноценно возобновить походы в кино.

Напомним, «Морбиус» — это фантастический фильм, рассказывающий о персонаже комиксов издательства Marvel. Изначально картина должны была выйти в кинотеатрах 19 марта 2021 года.

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