Лос-Анджелес, США, , 07:12 — REGNUM Редакция портала Screen Rant составила рейтинг самых ожидаемых мультфильмов 2020 года. Статья была опубликована 12 января на сайте издания.

Во вторую часть топ-10 попали такие картины, как «Райя и последний дракон», «Босс-молокосос 2», «Кролик Питер 2», «Лига монстров» (Rumble) и «Семейка Аддамс: Горящий тур».

Пятое место занял мультфильм «Зверопой 2», четвёртое — «Лука» (Luca). На третьей и второй позиции оказались «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru) и «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

Первое место Screen Rant отдал будущей ленте «Том и Джерри», премьера которой запланирована на 25 февраля 2021 года.

Стоит отметить, что «Том и Джерри» будет представлять собой полнометражную картину, в которой будет присутствовать как анимация, так и игра реальных актёров. В качестве режиссёра выступил Тим Стори, к проекту присоединились Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья и комик Колин Джост.

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