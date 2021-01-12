Нью-Йорк, США, , 06:14 — REGNUM Проект сериала Disney, который должен стать продолжением фэнтези-фильма «Уиллоу», потерял режиссёра. Об этом 12 января Джон Чу сообщил на своей странице в Twitter.

Кинематографист пояснил, что он вынужден отказаться от участия в проекте из-за того, что он и его жена готовятся к рождению ребёнка. Чу отметил, что решение далось ему нелегко и он чувствует себя «опустошённым». Стоит отметить, что в октябре 2020 года режиссёр заявил, что возможность работать над этим проектом для него — это «больше, чем сбывшаяся мечта».

Напомним, оригинальный фильм «Уиллоу» вышел на экраны в 1988 году, снял его Рон Ховард. Зрители знают Джона Чу по фильмам «Безумно богатые азиаты», «Иллюзия обмана 2», «G.I. Joe: Бросок кобры 2» и другим.

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