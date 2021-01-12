Нью-Йорк, США, , 06:02 — REGNUM Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по $1 млн за каждый эпизод нового сериала «Секс в большом городе». Об этом 12 января сообщил портал Screen Rant.

Такой гонорар актрисам заплатит потоковый сервис HBO Max, на котором будет выходить шоу. Кроме того, Паркер, Никсон, Дэвис, а также сценарист Майкл Патрик Кинг выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Ранее стало известно, что в этом проекте не будет участвовать Ким Кэтролл, исполнившая в оригинальном шоу роль Саманты Джонс. В октябре 2017 года актриса назвала «токсичными» отношения с коллегами по проекту сериала.

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