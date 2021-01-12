Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Команда каскадёров проекта сериала по комиксам DC «Роковой патруль» выложила в сеть фотографию со съёмочной площадки. Снимок был опубликован 12 января на портале Comicbook.

В публикации участники проекта пошутили по поводу того, что при создании этой фотографии они были вынуждены соблюдать протоколы безопасности. Группа написала, что публикация не является анонсом музыкального альбома на тему «социального дистанцирования», что каскадёры вообще не умеют петь, и поэтому они «просто снимут какой-нибудь третий сезон». Администрация аккаунта сопроводила публикацию хештегом dcdoompatrol.

https://www.instagram.com/p/CJpMxRegdDy/

Сериал «Роковой патруль» изначально выходил на потоковом сервисе DC Universe, первый эпизод был выложен на его сайте 15 февраля 2019 года. Впоследствии шоу «переехало» на платформу HBO Max.

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