Лос-Анджелес, США, , 03:12 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги раскрыл информацию о количестве эпизодов будущих сериалов «Сокол и Зимний солдат», «Локи» и «Женщина-Халк», а также об их продолжительности. Интервью с ним было опубликовано 11 января на портале Collider.

Файги сказал, что «Женщина-Халк» будет состоять из десяти получасовых эпизодов. Что касается сериалов «Сокол и Зимний солдат» и «Локи», то это будут шестисерийные шоу, длительность эпизодов которых составит от 40 до 50 минут.

Напомним, 15 января 2021 года на потоковом сервисе Disney Plus состоится премьера сериала Marvel «Вандавижен». Главные роли в нём исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани.

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