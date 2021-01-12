Нью-Йорк, США, , 03:01 — REGNUM К проекту возрождённого сериала «Декстер» телеканала Showtime присоединились четыре новых актёра. Об этом 11 января сообщил портал Deadline.

Стало известно, что в новом шоу будут сниматься Джулия Джонс («Снегоуборщик»), Алано Миллер («Любовь Сильви»), Джонни Секвойя («Верь») и Джек Олкотт («Птица доброго Господа»).

Джонс исполнит роль начальника полиции, Секвойя — самоуверенную девочку-подростка, Миллер — сержанта полиции и тренера по борьбе в местной школе, а Олкотт — персонажа по имени Рэндалл, у которого с декстером будет «значимая встреча».

Ранее стало известно, что к проекту нового «Декстера» также присоединится Клэнси Браун, снявшийся в фильме «Побег из Шоушенка». В центре повествования оригинального сериала, который выходил на Showtime и CBS в 2006—2013 годах, находился маньяк Декстер Морган (Майкл Си Холл), который охотился на других серийных убийц.

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