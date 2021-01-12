Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Будущий кинокомикс «Веном: Да будет Карнаж» может получить «взрослый» рейтинг R. Об этом 11 января сообщилf Twitter-страница Venom Movie News.

Администрация аккаунта опубликовала тизер картины, который, как ожидается, будет вскоре показан в телеэфире во время трансляции Супербоула (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США). В конце ролика зрители могут видеть, что кинокомиксу присвоен возрастной рейтинг R (дети до 17 лет смогут посещать сеансы только в сопровождении родителей).

https://twitter.com/VenomMovieNews/status/1348677839013470208

Премьера «Веном: Да будет Карнаж» запланирована на 24 июня 2021 года. Снимает фильм режиссёр Энди Серкис, главные роли в нём исполнят Том Харди, Вуди Харрельсон,Мишель Уильямс,Рейд Скотт иНаоми Харрис.

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