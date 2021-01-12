Лос-Анджелес, США, , 00:58 — REGNUM Николь Кидман и Хавьер Бардем могут сняться в новом фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо». Об этом 11 января сообщил портал Deadline.

Отмечается, что звёзды Голливуда сейчас ведут переговоры по поводу участия в этом проекте. Производством картины будут заниматься компании Amazon Studios и Escape Artists. Сюжет расскажет об одной неделе из жизни звёзд сериала «Я люблю Люси».

Напомним, шоу в жанре ситуационной комедии «Я люблю Люси» выходило в телеэфир период с 15 октября 1951 года по 6 мая 1957-го. Главные роли в нём исполнили Люсиль Болл и Деси Арназ.

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