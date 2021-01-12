Лос-Анджелес, США, , 00:12 — REGNUM Писатель-фантаст Ричард Пауэрс продал права на экранизацию будущего романа «Недоумение» (Bewilderment) кинокомпаниям Black Bear Pictures и Plan B Entertainment. Об этом 11 января сообщил журнал Variety.

Издание отмечает, что борьба среди студий за заключение контракта проходила в условиях «жёсткой конкуренции». Автор статьи отметил, что, возможно, такой интерес к творчеству Пауэрса возник из-за успеха его предыдущей книги «Сверхистория» (The Overstory).

Действие романа «Недоумение» разворачивается в ближайшем будущем, в котором экологическое состояние планеты Земля медленно и неумолимо ухудшается. В центре повествования находится овдовевший мужчина, являющийся отцом весьма необычного и проблемного мальчика. В какой-то момент он решает подвергнуть сына лечению, основанному на экспериментальной методике. Ожидается, что книга выйдет в продажу в США осенью 2021 года.

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