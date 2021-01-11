Лос-Анджелес, США, , 23:57 — REGNUM Известный комедийный актёр Кевин Харт заключил соглашение с Netflix, согласно которому премьеры его новых фильмов состоятся на сайте потокового сервиса. Об этом 11 января сообщил журнал Variety.

Харт спродюсирует и снимет для Netflix четыре картины, производством которых будет заниматься его компания HartBeat Production. Руководитель отдела оригинальных фильмов Netflix Скотт Стубер назвал Харта одним из «немногих творцов, которые могут привлечь аудиторию любого возраста».

Зрители знают Кевина Харта по фильмам франшиз «Джуманджи» и «Очень страшное кино», а также по ролям в комедиях «Сорокалетний девственник», «Знакомьтесь: Дэйв», «Знакомство с Факерами 2», «Думай, как мужчина», «Миссия в Майами» и других.

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