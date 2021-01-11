Пермь, , 17:00 — REGNUM Основатель и художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов отмечает юбилей. 11 января ему исполняется 60 лет.

Сергей Федотов Пресс-служба театра «У Моста»

«Сергей Федотов родился 11 января 1961 года. В его дате рождения целых пять единиц — нумерологи называют такое сочетание мистическим. Неудивительно, что мистика стала основой художественного метода режиссёра», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Отмечается, что режиссёр отмечает юбилей в родном театре.

Сергей Федотов является заслуженным артистом РФ, заслуженным деятелем искусств РФ, лауреат премии «Золотая Маска», лауреат и обладателем множества других наград.

На счету Федотова более 250 режиссерских работ. Его постановки с успехом идут в Перми, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Чехии, Польше, Эстонии.

Федотов основал театр «У Моста» в 1988 году. По версии портала Yell.ru, театр «У Моста» занимает четвёртое место в рейтинге лучших российских театров. По версии Forbes, он входит в десятку лучших театров России.

Театр «У Моста» является организатором проведения Международного фестиваля Мартина Макдонаха. Всего прошло уже четыре фестиваля — в 2014, 2016, 2018 и 2020 годах.

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