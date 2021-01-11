Лос-Анджелес, США, , 15:47 — REGNUM Звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен призналась, что фильм «Мстители: Война бесконечности» понравился ей куда больше, чем «Мстители: Финал». Об этом 11 января сообщает портал ComicBook.

Дело в том, что в «Войне бесконечности» у Алой ведьмы, героини Олсен, было значительно больше экранного времени — поэтому актриса чувствует большую связь именно с этой картиной. По словам исполнительницы, в «Финале» она была «сбита с толку» и не до конца понимала, откуда в сюжете снова появилась её героиня.

Напомним, Элизабет Олсен также сыграла Алую ведьму в будущем сериале Marvel Studios под названием «ВандаВижен». Его премьера состоится на сервисе Disney Plus 15 января 2021 года.

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