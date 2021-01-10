Москва, , 15:08 — REGNUM Наибольшую аудиторию среди российских телеканалов в 2020 году привлёк флагманский канал ВГТРК «Россия-1». Об этом представители холдинга ВГТРК сообщили «Российской газете».

Телевидение Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Представители ВГТРК рассказали, что по данным телеизмерений, доля телеканала «Россия-1» от общей аудитории в России в 2020 году составила 12,4%. Отмечается, что «Россия-1» удерживает первенство по доле аудитории с 2015 года. В тройку самых популярных телеканалов 2020 года также вошли «Первый канал» с долей 10,5% и НТВ с долей 9,4%.

Самыми популярными передачами «России-1» в 2020 году стали выпуски новостей, аналитическая программа «Вести недели с Дмитрием Киселёвым», общественно-политические ток-шоу «60 минут» и «Вечер с Соловьёвым».

Самым популярным сериалом прошедшего года на российском телевидении стал минисериал «Диверсанты. Крым», показанный в эфире «Первого канала». Второе место по популярности заняла показанная в эфире «России-1» многосерийная драма «Зулейха открывает глаза».

Читайте ранее в этом сюжете: «Россия 1» обошла Первый канал по числу зрителей на Новый год