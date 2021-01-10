Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Премьера фантастического боевика «Годзилла против Конга» состоится одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max 21 мая. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Новый фильм из франшизы «Годзилла» режиссёра Адама Вингарда должен был выйти в ноябре 2020 года. Работающая над фильмом кинокомпания Legendary Pictures и дистрибьютор фильма Warner Bros. договорились о переносе премьеры на 2021 года из-за закрытия кинотеатров на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

В декабре 2020 года студия Warner Bros. объявила, что «Годзилла против Конга» и ещё 16 фильмов выйдут одновременно в кинотеатре и на стриминговом сервисе HBO Max. Кинокомпания Legendary Pictures выступила против этого решения, считая, что оно приведёт к снижению кассовых сборов в кинотеатрах.

Сообщается, что в январе представителям Legendary Pictures и Warner Bros. удалось согласовать позиции и сохранить одновременную премьеру фантастического боевика в кинотеатрах и на стриминговом сервисе. Условия соглашения не разглашаются.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре стало известно, что Warner Bros. может заплатить $250 млн за премьерные показы фильма «Годзилла против Конга» на потоковом сервисе HBO Max.

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