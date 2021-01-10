Лондон, , 08:08 — REGNUM Духи с названием «Save me» создал экс-гитарист группы Queen Брайан Мэй. Об этом 10 января сообщил сам музыкант на своей странице в Instagram.

Для создания нового аромата гитарист и защитник прав животных Мэй объединился с Серджио Момо, руководителем и основателем парфюмерных домов Xerjoff Casamorati и Sospiro. Духи получили название «Save me» в честь легендарной композиции Queen 1980 года.

Созданные духи подходят как мужчинам, так и женщинам, а на нескольких первых флаконах музыкант оставил свой автограф. Средства от продажи духов Мэй планирует направить в фонд защиты дикой природы и барсуков.