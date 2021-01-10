Лондон, , 05:55 — REGNUM Отказаться от ведения аккаунтов в социальных сетях отказались британский принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом 10 января сообщает The Times.

По информации издания, супруги не будут публиковать записи в социальных сетях после того, как они столкнулись с «потоком ненависти в онлайн-среде». Меган Маркл неоднократно выражала недовольство в связи с негативными комментариями под постами. Уточняется, что герцог и герцогиня Сассекские прекращают пользоваться социальными сетями Facebook и Twitter, а также аккаунтов в Instagram, где у них более 10,4 млн подписчиков.

По предварительным данным, актуальную информацию о себе супруги будут публиковать на сайте учрежденной ими благотворительной общественной организации Archewell.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Меган Маркл проиграла очередной суд таблоиду Mail on Sunday, опубликовавшему письма герцогини к её отцу.

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